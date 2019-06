Las redes destrozaron a Lombardi por su respuesta sobre el Fútbol Para Todos

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, fue objeto de críticas, chicanas y burlas por la respuesta que le dedicó a Alberto Fernández por sus comentario en favor del concepto de Futbol Para Todos.

En la tarde del lunes, el precandidato a Presidente por el Frente de Todos afirmó que le gustaría "que la gente tenga la posibilidad de acceder al fútbol, el deporte más profesional que existe y que, claramente, está funcionando mal".

Ante la voluntad Fernández, el funcionario de medios macristas, uno de los que eliminó el derecho, le contestó que era de "cómodo" proponer que vuelva FPT pero es muy "irresponsable". La ira de los usuarios no se puedo hacer esperar, tanto por el fútbol como por los masivos despidos en comunicación que generó.

LOS COMENTARIOS

No tan cómodo como prometer pobreza 0, y no cumplir.

No tan cómodo como prometer 3000 jardines de infantes, y no cumplir.

No tan cómodo como prometer que el FPT iba a seguir, y no cumplir.

No tan cómodo como prometer sacar el impuesto a las ganancias, y no cumplir.