Las picantes rimas de Dtoke contra Mauricio Macri

El multicampeón argentino de rap Dtoke apuntó contra el presidente Mauricio Macri y le pidió que se vaya con lacerantes rimas durante la segunda fecha de la FMS Internacional.

Dtoke fue una de las figuras más destacadas de la segunda jornada del torneo internacional que se disputó en Buenos Aires el pasado sábado y utilizó su minuto de presentación para dejar un fuerte mensaje político

"Me paro acá adelante porque no soy un farsante, hoy en día yo tengo un contrincante. En serio no soy farsante, no le tiro al Skone (su rival), tiro al Presidente por los estudiantes", empezó el oriundo de Rafael Calzada.

Y luego disparó: "Que no pueden estudiar, que el salario no les da, que esta mierda no da más. En esto lo hago bien y el 'Dto' no va allá ¡le pido al Presidente que se vaya ya!"

Con el público completamente encendido, el rapero que ganó la Batalla de los Gallos Internacional en 2013 siguió con todo. "Acá yo lo acribillo, es lo que cuesta, yo le saco brillo. En esto me pongo pillo, al Skone no le tiro, le tiro al Presidente por el bolsillo".

Y sentenció: "Hay que ahorrar para comprar la entrada, para mí que sale caro camarada. Venimos acá y no perdemos nada, tampoco pierden ellos y no ponen la cara".

La FMS Internacional, que se celebra por primera vez en la historia, reúne a los mejores exponentes de México, España, Argentina y Chile, donde se desarrollan las ligas nacionales de la misma organización.