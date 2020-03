Las medidas del Gobierno contra el coronavirus están entre las mejores del mundo

La respuesta del Gobierno argentino ante la pandemia del coronavirus fue catalogada como una de las mejores del mundo, dado que proporcionó apoyo a los trabajadores y a la economía real, pese a la crisis generada a nivel mundial por el virus.

La Confederación Sindical Internacional (SCI), la central sindical más grande del mundo, analizó las medidas tomadas por 69 naciones y la Argentina es una de la que mayores ítem cumplió en relación a la misión de contención social en plena emergencia sanitaria, económica y social impulsada por el Covid-19.

Según el informe, la mejor respuesta estatal es la que brindó apoyo a los trabajadores y la economía real con licencias remuneradas por enfermedad, apoyo salarial o de ingresos y otras medidas.

En ese sentido, se destacó que el Estado argentino brindará ayuda económica, en especial para las Pymes y sectores que necesitan del día a día para generar dinero, con el objetivo de garantizar un salario completo durante dos semanas. Para ello, se fortalecieron ingresos para los sectores más vulnerables, con un subsidio extraordinario de $10.000, para el cual ya se iniciaron las preinscripciones.

El análisis sostiene que el 53% de los países que registraron casos de la enfermedad adoptó medidas de cierre de escuelas y negocios no esenciales, el 29% comenzó a invertir más en rescates comerciales y el 21% otorgó licencia por enfermedad. Uno de los datos preocupantes es que el 50% no posee atención médica gratuita.

Nuestro país cumple con los ítem estudiados: licencias pagas, apoyo económico y de ingresos, alivio de hipotecas y alquileres (proyecto anunciado y que podría firmarse hoy), atención sanitaria gratuita. Canadá, Noruega, Singapur y el Reino Unido comparten esas características en el top 12 de respuestas creado por la Confederación Sindical Internacional.

Los otros países incluidos, aunque con menos reacción, son Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza.

📢New #COVID19 Report: #PutPeopleFirst 1️⃣2️⃣governments show the world how to protect lives, jobs and incomes. https://t.co/iMYuFdhFkl pic.twitter.com/MYHLQvkv99