Las bolsas del mundo se derrumban y complican la reestructuración

En el segundo "lunes negro" por la pandemia, las bolsas del mundo se derrumban hasta 10% y el petróleo vuelve a hundirse ante la decisión de la Reserva Federal de bajar su tasa de interés para amortiguar el impacto económico. Esto quita del foco de los inversores la renegociación de la deuda argentina, que por una mayor aversión al riesgo se redirigen a activos de altísima liquidez y de consenso en su resguardo de valor.

Por haberse convertido Europa en el epicentro de la gripe se verá un mayor freno en la actividad ante las las drásticas medidas que tomaron sus países miembros. Estas se suman a las ya implementadas en un principio por China, el único país que consiguió evitar el crecimiento exponencial de la enfermedad.

La decisión de la Fed de Estados Unidos de recortar la tasa a un nivel cercano a cero perjudica el flujo de dinero internacional, lo que no beneficia en la reestructuración de la deuda argentina. La caída del precio internacional del crudo, empujada en un comienzo por el desacuerdo entre la OPEP y Rusia, impacta de forma negativa en Vaca Muerta, ya que la extracción no convencional cuenta con costos más elevados que dejan de ser rentables. Para esto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, implementó licencias de importación no automáticas, con las que tratará de separar el precio local del externo, al menos por el lapso que dure esta crisis.

La incertidumbre respecto del alcance que pueda tener en la caída del comercio mundial y su consecuente impacto en la desaceleración en el crecimiento económico, han golpeado con fuerza a los diferentes índices bursátiles del mundo. La plaza financiera de Madrid cae 10,1%, la de París 9%, Fráncfort 7,8%, Londres 7,6% e Italia 7,6%. La caída de las bolsas europeas se produce luego de que cerraran en rojo las asiáticas: Shenzhen perdió 4,8%, Hong Kong 4% y Shanghái bajó 3,4%. Ante esto, la bolsa argentina se desploma 10,5%.

Por la pandemia y los efectos colaterales, la OCDE y el FMI descuentan que la economía mundial se desacelerará este año al menos 0,5 puntos respecto de la estimación anterior, situándose cerca del 2%. Los efectos económicos sobre China, Estados Unidos y Brasil serán vitales para Argentina, dado que nuestro nivel de exportaciones y su precio internacional impactará sobre la recesión, la generación de divisas y la recaudación impositiva.

El contexto de mayor aversión al riesgo mundial puede perjudicar la reestructuración de la deuda que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Esta crisis de los mercados financieros causada por la incertidumbre global llevó a una marcada reacción de flight to quality (huir hacia activos de calidad) por parte de los diferentes fondos tenedores de activos de mercados emergentes", analizaron desde la consultora económica Invecq.

En este contexto, el Gobierno pidió autorización para presentar la propuesta a los bonistas. A través de la resolución 130/2020, Economía le solicitó hoy a la Comisión de Bolsas y Valores (en inglés, SEC) de los Estados Unidos la autorización para realizar oferta pública en el mercado estadounidense de un primer tramo de la deuda pública en reestructuración emitida bajo ley extranjera, por U$S 30.500 millones. El decreto 250/2020 habilitó a Guzmán a renegociar títulos públicos por U$S 68.842 millones de monto nominal, el máximo de las operaciones emitidas bajo ley extranjera.

Si bien el cronograma establecía que debía suceder la semana pasada, desde el Palacio de Hacienda recalcaron que la agenda de la reestructuración sólo marca las pautas de la secuencia cronológica de los eventos, con fechas estimativas y no estrictas. El Destape había adelantado que la presentación de la propuesta se realizará recién en los próximos días. Por el coronavirus, el equipo económico suspendió el "road show" y los encuentros con inversores, fondos y bancos serán casi exclusivamente por teleconferencia.