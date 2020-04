La youtuber "Paulina Cocina" fue atacada en las redes sociales y Narda Lepes la defendió

'Paulina Cocina' es una cocinera amateur a la que sigue más de un millón de personas en Instagram, donde sube recetas fáciles, para todos los días y explicadas de una manera didáctica. Sin embargo, en las últimas horas se convirtió en tendencia por un ataque en las redes sociales que fue ampliamente repudiado.

La instagramer se transformó en trending topic bajo el hashtag #PaulinaCretina, luego de que un grupo de tuiteros la atacara con el argumento de que ella no es cocinera y que tampoco se llama Paulina. Se llama Carolina Cuga y es socióloga, un dato que ella no oculta.

Todo comenzó cuando en sus redes presentó una receta de pastas: “Es hoy amigues. Los quiero ver a todos haciendo pastas, que lo disfruten”. De inmediato una usuaria respondió que “la palabra amigues no existe”. Parece que el comentario no le gustó nada a la cocinera que de inmediato redobló la apuesta: “La palabra forra como adjetivo tampoco, yo igual la uso”.

De inmediato se convirtió en trending topic, primero con el hashtag #PaulinaCretina difundido por quienes la atacaban y luego como “Paulina”, con posteos de sus seguidores defendiéndola.

Según los seguidores de la influencer, quienes la atacaron son los cocineros de la cuenta La Chancha y los 20, que luego fue cerrada y bloqueada. Hoy fue Narda Lepes quien levantó el guante para defender a Paulina.

"Me despierto y veo dicen que bardearon a @paulina_cocina, me fijo quien, y esos son uno que se la pasan bardeando sin parar, hasta que alguien pique y los haga conocidos. No se suban, son nadie, y Paulina es pueblo", escribió la cocinera.