La terminante decisión de Independiente por la expulsión de Pablo Pérez

Pablo Pérez fue uno de los protagonista por el empate sin goles entre Independiente y Boca por la brutal patada contra Jorman Campuzano, que le mereció la expulsión. Ahora Independiente evalúa rescindir su contrato.

La actitud de Pérez ante su ex equipo parece haber colmado la paciencia de la dirigencia del 'Rojo', que tomó la decisión de no contar más con el futbolista. La medida aún no fue oficializada porque la institución busca que la rescisión sea de mutuo acuerdo y sin pagar más que los días trabajados, según informó Infobae.

La agresión que provocó su expulsión fue muy repudiada en redes sociales por los hinchas de Independiente y por los de Boca en la cancha. La dirigencia parece ir por el mismo camino y la situación con Pérez está terminada.

Entretanto, el representante del ex Newell's está en España buscando club para el futbolista sobre el cierre del libro de pases y habría dos clubes interesados.