El ídolo de Independiente Ricardo Enrique Bochini señaló que River debe ganar la Superliga y consideró que si Marcelo Gallardo no lo logra es "un fracaso".

El 'Bocha' habló de varios temas referidos al fútbol argentino y al 'Rojo' y dejó una picante frase al referirse al equipo de Gallardo.“Si River no gana la Superliga es un fracaso”, considero.

Es que el 'Muñeco' lleva casi seis años al mando del 'Millonario' y acumula 11 títulos, pero ninguno de ellos es la liga local. Esta vez, el DT tiene toda la ventaja para conseguir el torneo que le falta: va primero a falta de cinco fechas con 36 puntos, tres por encima de Boca.

Además, el campeón del mundo en México 1986 se refirió a la posible salida de Pablo Pérez de Independiente. Sobre el jugador, que está en conflicto con la dirigencia y es rechazado por los hinchas, sostuvo que es una situación "muy difícil" debido a que el ex Boca "es uno de los mejores pagos". Y afirmo: "Debería seguir jugando, tiene muchas condiciones pero lo que hizo contra Boca es algo que no puede pasar".

En tanto que también dio su opinión sobre el estilo que busca imprimir Lucas Pusineri como nuevo entrenador del 'Rojo'. Primero cuestionó a los técnicos anteriores: "Creo que Independiente eligió mal a los técnicos en el último tiempo. Holan tenía todo el poder del fútbol y no lo aprovechó. Beccacece hizo todo distinto a lo que es Independiente, cuando lo vi en Defensa y Justicia​ pensé que podía andar bien, pero a los dos partidos me di cuenta de que no tiene nada que ver con nuestra historia".

Y luego valoró la impronta del ex mediocampista. "Creo que Pusineri puede devolverle la identidad a Independiente, estuve charlando con él y eso es lo que quiere", indicó.