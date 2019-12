La situación traumática que vive la protagonista de Game of Thrones

En una reciente entrevista, en un podcast de Table Manners, la actriz de Game of Thrones Emilia Clarke explicó que se sacará más selfies con los fans, luego de una experiencia traumática que la hizo reconsiderar la manera en la que interactúa con gente en la vida cotidiana.

Emilia Clarke comentó la triste situación que le ocurrió en un aeropuerto, que la llevó a tomar dicha decisión: "Estaba caminando cuando de repente empezó lo que considero que es un ataque de pánico, por lo exhausta que estaba. Estaba sola, al teléfono con mi madre, y le dije que sentía que no podía respirar y que no sabía qué pasaba. Empecé a llorar y llorar y un chico se acercó y me dijo: '¿puedo hacerme un 'selfie' contigo? Y yo estaba como... 'No puedo respirar, lo siento, necesito un minuto'".

Este caso le hizo reflexionar sobre la forma en la que se dirige a los fans que la reconocen por su trabajo y que una simple selfie funciona como un "ok, selfie, adios", quitando la parte humana en la interacción. "Prefiero firmar autógrafos, porque cuando haces eso, hablas un poco y hay más interacción humano-con-humano. He estado pensando en cómo hacer eso para que mi alma no se sienta vacía, porque los fans no quieren hablar contigo realmente. Cuando haces lo de firmar, puedes mirarlos a los ojos y tener algo más humano".