La pesada herencia de Mauricio Macri: Cambiemos dilapidó la mitad del fondo de los jubilados

Cambiemos destruyó la mitad del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a través de continuos negociados e inversiones. En cuatro años, el organismo dilapidó el 48,5% y dejó para septiembre de 2019 sólo U$S 33.000 millones. De esta forma, puso en riesgo el respaldo del sistema jubilatorio, mientras llevó al Congreso continuas reformas previsionales y esbozó los lineamientos de un régimen mixto entre el estatal actual y uno privado, similar al de las AFJP.

Un informe de Alejandro Vanoli en la ANSES confirmó los números preliminares que había revelado El Destape el año pasado: en septiembre sólo quedaban U$S 33.022 millones en el FGS. Su antecesor, Emilio Basavilbaso, “perdió” nada menos que U$S 31.087 millones en los 48 meses que pasaron desde que ostentaba U$S 64.109 millones, asentados en el reporte de octubre de 2015.

Mayor fue la pérdida si se tienen en cuenta los U$S 67.003 millones que dejó el ex Frente para la Victoria el 9 de diciembre de 2015, pudo saber este medio en base a fuentes internas de la entidad.

A fines del tercer trimestre de 2019, el FGS contaba con $ 1,95 billones, lo cual representó una suba nominal del 18,2% acumulado durante el año. Pero si se toma en cuenta la inflación en el mismo período, que fue del 37,7%, lo anterior implicó una caída en términos reales.

El reporte de Vanoli expone que entre el 31 de diciembre de 2015 y el 29 de septiembre de 2018 hubo la pérdida también se vio en los pesos: los activos reales se desplomaron 17,5%. Para esas mismas fechas, la variación acumulada en dólares fue del 34,3%.

Los títulos públicos son el principal activo financiero de las inversiones y alcanzaron el 64% del FGS (49% de bonos no garantizados y el resto cuasipar y garantizados). Como había afirmado El Destape cuando Hernán Lacunza ofició de ministro de Hacienda, $ 319.000 millones de estos fueron “reperfilados”, equivalente al 25% de la cartera correspondiente a dicho inciso.

En los últimos años, han cobrado mayor importancia los títulos emitidos por entes estatales y los préstamos a provincias. Los proyectos productivos o de infraestructura pasaron de representar el 13,1% de la cartera en 2015 al 4,8% al cierre del tercer trimestre, por debajo del mínimo legal del 5%. Al asumir la dirección ejecutiva, Vanoli ordenó una auditoría que identificará la existencia de nuevos delitos cometidos por la gestión anterior y la procedencia de nuevas denuncias por violar las normas, como podría suceder en este caso. Tanto Basavilbaso como varios de sus ejecutivos ya fueron acusados judicialmente en casi una decena de causas mientras ejercían sus funciones.

Las acciones representaron el 10% de la cartera, con $ 190.000 millones, lo que representó una disminución del 29% respecto al trimestre anterior, en línea con el derrumbe de la bolsa argentina. La administración no había tomado ninguna medida para evitar estas pérdidas.

Los que sí aumentaron fueron los créditos ANSES, que escalaron $ 32.000 millones. La suba del 21% contra el trimestre anterior se debió a la intención de Cambiemos de que los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo se endeuden a tasa menor a la del mercado. De esta manera fue más fácil disimular la pérdida de poder adquisitivo por el recorte previsional.