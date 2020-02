La muerte que derrumbó anímicamente a Pamela David y que le impide volver a la televisión

Después de despedir el año y cerrar su ciclo televisivo en la pantalla de América, Pamela David se emocionó y lloró. Ahora, se supo cómo también la afectó la muerte de un miembro cercano de su familia.

En diciembre, la conductora tomó la decisión de dar fin a su programa "Pamela a la tarde" y explicó que no volverá a la televisión argentina en 2020.

En ese momento, el hecho generó mucho revuelo porque se mostró muy triste y conmovida. Pero se conoció cuál fue otros de los motivos que también la golpeó.

Cerca de mitad de año, el hijo de una empleada que trabaja para su familia falleció. "Era el hijo de una niñera. Tenía cuatro añitos, lo operaron del corazón y no pensamos la posibilidad de que se podía morir", contó en diálogo con Telefe. Y profundizó: "Uno piensa 'va a salir adelante, la acompañamos y va a salir', pero cuando te dan la noticia…", reveló.

"Todavía hoy digo 'no está pasando'. A ella la queremos mucho y él era un niño", recalcó. "En ese momento tuve un momento bisagra. La vida hay que disfrutarla, un agradecimiento diario de lo que tenemos y hacemos. No hay derecho a no hacer lo que uno quiere mientras puede", expresó.

La conductora está de vacaciones pero muchos aseguran que estará al frente de un programa en el canal Univisión en Miami.