La insólita crítica de Luis Brandoni a Cristina Kirchner

El actor Luis Brandoni se refirió a las medidas que está tomando el Gobierno Nacional para enfrentar el avance del coronavirus y realizó una insólita crítica a Cristina Kirchner por no hablar en esta crisis sanitaria.

“Hace un mes y pico que no habla. No es serio. Si alguien del exterior me pregunta no sabría qué contestar”, dijo en diálogo con Tato Young en La Otra Vuelta por LN+.

Al ser consultado sobre el trabajo de Alberto Fernández en la lucha contra el COVID-19, el actor se mostró conforme con las medidas adoptadas por el presidente y halagó, además, que cuente con el apoyo “responsable” de la oposición.

“Hay muchas versiones y creo que están trabajando mucho”, aseguró el actor, al tiempo que agregó: “El Gobierno tiene el apoyo y la complicidad de la oposición. Se está haciendo una oposición responsable. Espero que no suframos ningún desencanto“.

En ese sentido, se mostró escéptico sobre el fin de la “grieta” que existe entre el Gobierno Nacional y el porteño, y manifestó que no está “seguro” de que el trabajo conjunto que exista en estos días sirva para poner fin a las diferencias políticas.