La guionista Carolina Aguirre anunció que se "retira" del feminismo tras la polémica con Jimena Barón

Tras enfrentarse a Jimena Barón por la promoción de su canción "Puta", que generó muchas controversias en los medios, la guionista Carolina Aguirre anunció que desde ahora es una "feminista retirada", que está "podrida del feminismo" porque, desde que aseguró militar por los derechos de las mujeres, sólo consiguió agresiones y amenazas.

Como respuesta a usuarios en la red social Instagram, Aguirre comunicó estar "podrida del feminismo" y dijo que no piensa "hacer nada más". En un extenso comentario, afirmó: "No necesito del feminismo y desde que dije que era feminismo (sic) sólo me agreden, me amenazan, me insultan, me exigen, me increpan, me observan".

La autora de ATAV, Guapas y Ciega a Citas, entre otras ficciones, aseguró tener "todo", no estar precarizada y trabajar de lo que siempre soñó. Aseguró que cobra "como un hombre" y sale "primera en la lista de columnistas de un diario, encima de los tipos".

Aguirre argumentó que si un hombre le pega, le "destruye la vida" y no vive "aterrada". Incluso sostuvo que, si quiere, se paga un aborto y que no necesita del feminismo que sólo le "hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía”

La guionista contó que se sumó al movimiento feminista por quienes no tienen "los mismos privilegios" que ella pero criticó que "está lleno de víboras y de veletas y de panqueques que dicen un día una cosa y luego otra y que quieren ver qué tajada sacan del feminismo para ellas". Se calificó, en base a los comentarios que recibió, como "mala feminista" por lo que se alejará para "ser feliz" y pensar en ella.

Por, según dijo, perder "salud, paz, diniero, trabajo, todo" y pasarla "pésimo", concluyó: "Antes de ser parte de ninguna causa, me corto una mano. No pienso poner en riesgo ni un gramo de mi salud nunca nunca nunca nunca más por nada ni por nadie", por lo que si alguien le reclama algo, aconsejó que se lo diga a "todos los violentos, enfermos y envidiosos" que critican sus posteos en redes sociales. Entre ellos, "muchas feministas que se la pasan haciendo comentarios mentirosos". Tras comunicar su decisión, se manifestó aliviada porque pensará en ella.