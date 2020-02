El descargo de Jimena Barón tras su campaña en apoyo a las trabajadoras sexuales: “Me hago absoluto cargo”

Jimena Barón, quien fue duramente criticada tras haber promocionado su nueva canción imitando a los papeles que reparten las trabajadoras sexuales, redobló la apuesta para contestarle a las críticas: “Mi próxima canción habla nuevamente de las mujeres”.

“Puta”, así se llamará la canción que, incluso sin haberse publicado, ya causó un gran revuelo en las redes sociales, innumerables críticas por parte de militantes abolicionistas y hasta amenazas de muerte para Barón y su familia.

“Me hago absoluto cargo sin dejar lugar a la casualidad de la campaña de promoción que decidimos hacer”, expresó Barón a través de un extenso posteo en su Instagram. Pero, igualmente, resaltó que ella nunca “estaría a favor de algo tan espantoso e inhumano como la trata de personas”.

“¿Qué transmite una mujer así?, ¿qué folletos están bien y cuáles están mal?”, se preguntó.

La cantante admitió que no fue original, sino que ésta estrategia ya había sido utilizada anteriormente, pero la diferencia era que siempre fue usada por artistas hombres.

“Puta es cool cuando adorna un rapero”, se indignó Barón por tener que salir a aclarar “mis intenciones y mi postura habiendo tantos hombres sacando material aberrante que cuando ocurre la rara situación de generar polémica, siguen con sus vidas sin decir una mierda, libres, impunes, amados e idolatrados”.



“PUTA ES LA LUCHA DE VARIAS, QUE NO JODEN A NADIE PERO SON HUMILLADAS Y VAPULEADAS POR PRETENDER SER LIBRES Y A LA VEZ MUJERES”

Según lo que escribe en su descargo, la “Cobra” quiso utilizar su lugar como figura pública para mostrar su postura regulacionista. Cerca del final del contundente descargo, la cantante admitió que no le dan miedo las críticas y que seguirá demostrando su compromiso con las mujeres en cada canción que haga: “A mi me da miedo la hipocresía, me da miedo la indiferencia”

“LA VERDAD ES QUE SER PUTA ES UN QUILOMBO, PERO SER PUTA Y ESTAR ORGULLOSA ES INADMISIBLE”

“Esta canción está dedicada a muchas minas que toda la mierdas que les dicen también las hacen sentir como el orto. Esta canción es nuevamente para las mujeres, para las putas, todas, para las que todavía no entienden también. Esta canción es para mí, por puta orgullosa, perdón por eso también”, finalizó Barón.