La feroz pelea entre panelistas de Intrusos por Jimena Barón

Intrusos vivió un tenso momento entre dos de sus integrantes cuando debatieron en torno a Jimena Barón, en la previa al lanzamiento del nuevo video musical de la artista.

Quienes se enfrentaron fueron Marcela Tauro con su compañero Guido Záffora. La periodista indignada, aseguró: "siento que nos tomó el pelo, y nosotros estamos haciéndole prensa al video, la mina se cagó de risa de todos nosotros’’.

Záffora defendía la postura de Jimena y cree que esto no se trató de una promoción armada por ella y su equipo. ''A mí me gustaría escucharla a Jimena, entiendo que una persona que está psiquiátrica no se mejora en tres días, pero también hay que entender el proceso que vivió Jimena con todos los ataques, yo creo que se confundió y se equivocó’’, sostuvo.

Al escuchar a Guido, Tauro se calentó y expresó: 'A ver si entendés, esto fue pensado’’; y cuando intentó dar una explicación sobre porque piensa que esto fue totalmente pergeñado, Záffora comenzó con un discurso en favor de Jimena.

''Yo me manejo con información, le pregunté al manager’’; argumentó el panelista, a lo que Tauro respondió: ''Yo te contesto con información también, al que vos consultaste puso un comunicado diciendo que estaba psiquiátrica, pero no mostró".

En ese momento Záffora volvió a interrumpir a Tauro, y ahí la periodista se sacó y le gritó: ''Pará dejame terminar flaco, porque sino es un monólogo tuyo y no puedo cerrar una idea’’.

Como el panelista no se disculpó y continuó hablando, Tauro se ofendida dijo: ''Ya está hablá vos’’.