La Fachalfarra: un clásico que emerge como metáfora de la lucha de clases

Se está llevando a cabo una celebración desquiciada y con ella emergen los silenciados, la servidumbre víctima del sistema clasista, que no teme romper la barrera social que los separa de la elite adoctrinadora. Con esta premisa rebelde el director Alfredo Martín parte de "Ferdydurke", primera novela de Witold Gombrowicz, y rearma la historia en una versión fresca y grotesca que guarda la mística del clásico. La fachalfarra es una notable pieza que no envejece dadas sus dosis de contemporaneidad; es difícil no salir interpelado de la sala.

Pepe no quiere renunciar a su inmadurez y en un rapto de desesperación huye de la ciudad junto a Polilla, juntos emprenden una aventura en busca de la vida pura. La casualidad (o la desgracia) de toparse con la familia aristocrática de Pepe pondrá en jaque las formas de ver la realidad de los protagonistas: cuando Polilla decida transgredir las reglas de la casa fraternizando con un criado las aguas se enturbian y los verdaderos conflictos morales surgen de entre la psicosis. Alfredo Martín entiende los clásicos como una forma de jugar con los conceptos y rendirles un sentido homenaje.

El equipo que da vida a la obra se luce en su totalidad y la originalidad de la puesta en escena ayuda a entrar rápidamente en el universo propuesto por Martín. Sobre el final, los aplausos sinceros y bien merecidos no hacen sino confirmar que La fachalfarra es puro Gombrowicz. La agudeza del texto vigente, que critica los modelos patriarcales, confirma el talento de un dramaturgo que sabe captar la verdadera esencia del teatro político.