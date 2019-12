La emoción de Alberto Fernández al recordar a su madre: "Ella fue todo para mí"

A minutos de asumir la presidencia, el electo jefe de Estado Alberto Fernández se emocionó al recordar a su madre quien murió en abril pasado y a Néstor Kirchner. El presidente electo además afirmó que el país que recibe está en una situación grave y que se deberá despegar despacio.

"Es muy difícil. Se me cruzan por la cabeza mis viejos, de mi vieja que se fue este año. El bebe Righi que fue muy importante para mí, me acuerdo de Néstor. El compromiso que tengo con todos los amigos que tengo y que confían en mí. Esta pregunta es muy traidora, porque es muy conmocionante para mí", afirmó Alberto en una entrevista con Ernesto Ternembaum en Radio Con Vos.

Alberto luego habló de su madre quien falleció en abril sin verlo candidato: "No me llegó a ver y eso lo lamenté mucho, porque ella fue todo para mí. Lo que soy, la decencia me lo inculcó ella, lamento mucho que no esté".

Acerca de la situación en que encuentra la Argentina, Alberto sostuvo: "Es necesario que la gente sepa que el escenario que tenemos es muy feo y, como el problema es grande, tendremos que ir despacio. Lo que tenemos que saber es que el rumbo que tenía que cambiar, va a cambiar".

"Yo no soy amigo de Macri, pero siempre nos tratamos de forma correcta. Más allá de lo que piensa, que está en las antípodas de mi pensamiento, no podemos seguir maltratándonos", sostuvo.