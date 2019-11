La decisión que podría revolucionar a la televisión: ¿se terminan Los Simpson?

Los Simpson alcanzó un estado de privilegio que ninguna serie animada pudo mantener con el correr de las décadas: mantiene intactos sus niveles de audiencia. Pese a haber bajado la calidad en sus últimas temporadas (las más criticadas) , las desventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie. y todos los residentes de Springfield son un clásico que perdura en la memoria universal.

Y la eterna discusión acerca de cuando sería un final apropiado para la familia amarilla parece estar llegando a su fin, según lo planteó el reconocido compositor Danny Elfman, reconocido por haber creado la intro que acompaña cada capítulo. Tiembla Telefe.

Danny Elfman cuenta con una prolífica carrera de bandas sonoras de películas (siendo el colaborador más frecuente del cineasta Tim Buurton), entre las que se destacan Men in Black (1997), Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward Scissorhands (1990) y Big Fish (2003); y consultado por el medio norteamericano JOE, adelantó información clave acerca del futuro de la serie: "Bueno, por lo que escuché, está llegando a su fin. No lo sé con certeza, pero he oído que lo hará. esta en su último año". La noticia sorprendió al medio, y si bien Elfman anunció que "podría llegar a estar equivocado", las sirenas de alerta suenan entre los fans.

"Todo lo que puedo decir es que estoy tan atónito y asombrado de que The Simpson haya durado tanto como lo hizo. Cuando escribí la música de The Simpson, esperaba que durara tres episodios y se cancelara, y eso sería todo, porque era muy extraño en ese momento, y simplemente no pensé que tuviera una oportunidad. Así que créeme, esa es una de las sorpresas verdaderamente grandes en mi vida ", manifestó Elfman en diálogo exclusivo con el medio JOE. Matt Groerning, responsable de las 31 temporadas del show, viene de producir Disenchantment, un nuevo contenido de animación para Netflix, aún no ha brindado declaraciones al respecto.