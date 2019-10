La crónica de la semana: Mauricio Macri se dio por vencido y se suma a la campaña del Frente de Todos

Termina otra semana trepidante en la que no tuvimos lluvia de inversiones pero tampoco Pobreza Cero, es decir, una de cal y otra de arena. Además, como lo señaló el todavía Presidente, “tal vez cuatro años no son suficientes para arreglar los problemas económicos que arrastramos desde hace décadas.” Aunque sí alcanzaron para multiplicar el dólar por seis, la inflación por dos, aumentar la pobreza, la indigencia, el desempleo y la deuda. Digamos todo.

También afirmó que “no se puede vivir con este nivel de inflación que nos mata a todos”. Al parecer, el Presidente se dio por vencido y se sumó a la campaña del Frente de Todos.

El que no se da por vencido ni aún vencido es el versátil senador Miguel Pichetto, hasta hace un par de meses jefe de la bancada opositora y actual candidato a vice oficialista, quien luego de denunciar a Kicillof por marxista y narcotraficante, afirmó que el problema es que “Cristina Kirchner sigue hablando con Maduro y con Castro”. No sabemos si se trata de Luciano Castro pero si es Fidel, el tema nos preocupa un poco.

Por su lado, el ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier, fue procesado por suscribir obligaciones negociables de Cablevisión y Arcor, compañías de las que fue directivo antes de asumir como funcionario de Macri. Además de señalar la injusticia de condenarlo por ser meticuloso y elegir empresas que conocía bien, algunos observadores temieron que por su condición de ex funcionario termine en preventiva, según lo que estipula la doctrina Irurzun sobre el poder residual de quienes ya no forman parte del gobierno. Teniendo en cuenta que no es kirchnerista, que termine en la cárcel sin condena sería una injusticia adicional.

MÁS INFO Ex titular del FGS se convirtió en el primer funcionario macrista procesado por corrupción

Quisimos consultar con Laurita Alonso, la afónica titular de la Oficina Anticorrupción, si el procesamiento de Blaquier técnicamente no es delito pero no pudo atendernos ya que fue llamada a indagatoria junto a Juan José Aranguren por negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento. Al parecer, la noticia del resultado de las PASO también llegó a la justicia federal.

ADEPA, FOPEA y otras asociaciones de humoristas salieron en defensa del periodista Daniel Santoro y acusaron al juez Ramos Padilla de “perseguir la libertad de prensa”. Comprendemos la indignación generada por el juez de Dolores, quien parece haber olvidado un principio elemental: las acciones de nuestros periodistas serios están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Entrevistado por Pablo Sirvén, Jorge Fernández Díaz, paciente ambulatorio de la Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de la psiquis devastada por el kirchnerismo, opinó que Macri perdería las elecciones porque “las mafias son valoradas”. La mafia de querer comer todos los días, la mafia de que alcance la plata y la mafia de una jubilación por encima de la inflación, entre otras.

MÁS INFO Los periodistas que persiguieron a la oposición y hoy temen ir presos

Otro paciente de la Fundación, Miguel Wiñazki, escribió en una notable columna de opinión: “observamos pasivos la tropilla de aviones que los gobernadores arrearon a Santa Rosa para el acto del Día de la Lealtad que volvió a reunir a Alberto Fernández y CFK.” Por supuesto, la gira despedida de nuestro Presidente, solventada con fondos públicos y aviones oficiales, no parece preocupar a nuestros severos actuarios de los gastos del Estado.

En todo caso, así como la alondra anuncia la mañana, las indignaciones nimias de nuestros periodistas serios anuncian la vuelta del kirchnerismo al gobierno.

Todo lo que quieran pero ya no le tenemos miedo al censista.

Imagen: dispositivo para controlar mentes de votantes patentado por el Instituto Patria (cortesía Fundación LED para el Desarrollo de la Fundación LED).