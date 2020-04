La chicana de Jorge Rial contra Luis Brandoni por Cristina Kirchner

El conductor de Intrusos Jorge Rial lanzó una chicana contra el actor radical macrista Luis Brandoni, quien en una entrevista en La Nación + cuestionó que Cristina Kirchner no hable en público en medio de la cuaretena por el coronavirus.

"Hace un mes y pico que no habla. No es serio. Si alguien del exterior me pregunta no sabría qué contestar", afirmó Brandoni en una entrevista, donde además elogió a la oposición.

Al cruce salió Rial con una chicana: "A ver si @CFKArgentina le hace un llamadito", escribió el conductor de televisión en su cuenta personal de la red social Twitter.

A ver si @CFKArgentina le hace un llamadito. https://t.co/WSwNEHs9XX — JORGE RIAL (@rialjorge) April 11, 2020

Brandoni además cuestionó a los diputados y senadores por no sesionar en el recinto y manifestó que hay muchas personas con la grieta que, opinó, beneficia al peronismo.

"El Congreso debería estar abierto, no es normal. Tiene un deber muy importante que cumplir en este momento. Hay que escuchar las voces de nuestros representantes", sentenció el actor.