La Anmat prohibió un alfajor, una yerba y un choclo enlatado

Este miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica publicó en el Boletín Oficial la prohibición de gran cantidad de productos de distintas áreas.

Por el lado de los alimentos, el organismo informó que recibió una denuncia en relación a la comercialización de dos productos rotulados como: “Alfajor de chocolate negro relleno de crema de avellanas” y del “Alfajor de chocolate negro relleno de mousse de chocolate” que consigna en su rótulo el símbolo de alimento libre de gluten “sin TACC”, ambos marca Piache.



A pesar de consignar el símbolo oficial de alimento Libre de gluten, no cumpliría con la normativa alimentaria vigente y, además, la supuesta empresa que lo produce afirmó que “dicho producto no se elaboró en el establecimiento HGN S.A.S., ni se tuvo conocimiento alguno de esa marca o empresa”. Por este motivo, se prohibió la comercialización de los productos mencionados en todo el territorio nacional y en sitios de internet.

También se restringió el comercio en todo el país de “Hierbas Serranas con Yerba Mate, marca Hierbital Mezcla de poleo, yerba mate, peperina, menta y cedrón", elaborada y fraccionada por: Avaro Hnos. SRL, por los resultados de un análisis microbiológico y físicoquímico en el que se detectó la presencia de Salmonella Spp y valores de recuento de Escherichia Coli y esporas de Bacillus Cereus.

Por último, se prohibió la comercialización y distribución del producto: “Choclo amarillo en granos, marca San Remo" porque, luego de hacerle unos análisis, el resultado evidenció que el producto no es apto para consumo ya que "se observó el envase y su tapa hinchado y óxido en su punto de cierre, al abrirlo se evidenció liberación de gas, líquido espeso con alta densidad y abundante sólidos con poca cantidad de granos de choclo y olor ácido intenso putrefacto. Se detectó la presencia de Bacilluys Cereus y Anaerobios Sulfitos Reductores".

Por otro lado, se le realizó una denuncia a "Termos Acero Inoxidable – Nombre de fantasía: Romania, Termo mate, marca: Romania, Inox Termo Mate MAT – 45, Nuevo Diseño, Made in RPC” y se identificó que el producto contenía 1,6% de impurezas constituidas por cobre, no cumpliendo con las especificaciones de la normativa vigente. Además, se determinó que no era posible informar que el producto hubiera ingresado al país por los canales legales, como tampoco la razón social y domicilio del importador. Por esta razón, se prohibió la comercialización en todo el país.