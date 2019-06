Kicillof sorprendió a una adolescente con enfermedad crónica: "Me comprometo a revertir este abandono de la gente"

El precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió un emotivo mensaje a una adolescente militante que padece una enfermedad crónica y no tiene la posibilidad de acceder a los medicamentos para apalearla.

"Hola Axel, soy Milena, no pude viajar a verte, pero deseo que llegues a gobernador así nos ayudas a todos los niñas con enfermedades que no podemos acudir a nuestra medicaciones", fueron las palabras de la jóven que le dedicó en un video al exministro de Economía.

Por su parte, el diputado la sorprendió y le respondió con otro video: "No sabes la alegría que me da por tu mensaje tan lindo. Me comprometo a revertir este desastre que han hecho, este abandono de la gente. La verdad que es inhumano y te agradezco por la fuerza que tenes vos, imaginate si nosotros no le vamos a poner ganas. A militar y a ganar"