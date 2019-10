Juntos por el Cambio: Héctor "Toty" Flores apuntó a los pobres por "no preocuparse por producir"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Héctor "Toty" Flores, sostuvo que las personas que están bajo la línea de pobreza han "abandonado la idea de ascenso social" y que ahora sienten que tienen un "destino" de morir pobre. Por ese motivo, argumentó, ya no se preocupan para "producir para vivir".

El ex piquetero y hombre cercano a Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires puso a los planes sociales como causa más que como consecuencia de la pauperización de la vida de sectores populares y señaló que "genera una subcultura en donde la gente está pensando en sobrevivir, no como nuestra generación". "Hay como un destino marcado de morir pobre (sic), eso hace que no te preocupes por producir para vivir", intentó explicar en La Nación +.

Las declaraciones de Flores llegan luego de que se conociera el último dato de pobreza, que llegó al 35,4% durante el primer semestre de este año. La medición es 3,2 puntos superior a la primera medición de Mauricio Macri, correspondiente al tercer trimestre de 2016, cuando ya había impactado la primera (de tantas) devaluación y el tarifazo de servicios públicos. Analistas estiman que el presidente de Cambiemos terminará su mandato con una pobreza de entre 37 y 40 por ciento.

Flores habló, además, luego de que el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sugiriera "dinamitar todo" en referencia a los búnker de venta de drogas ubicados en la villa 1-11-14. Pichetto luego intentó suavizar sus declaraciones y "aclaró" que "no tiene nada en contra" de los barrios carenciados, pese a que ahí no les fue "bien, en términos de votos".