Julián Weich vuelve a la televisión junto a Carolina Papaleo

El Nueve incorpora a dos nuevos conductores para el próximo mes y, de esta manera, comenzar un nuevo ciclo de entretenimiento. Julián Weich y Carolina Papaleo compartirán programa los fines de semana a la tarde.

El animador ya confirmó en sus redes sociales la noticia, donde liderará un programa los sábados y domingos, de 17 a 20. Su debut se produciría entre el próximo 25 de este mes o el 2 de mayo.

"Nunca trabajé en canal 9", cuenta Weich en diálogo con La Nación, y agrega: "A Carolina la conozco desde hace tiempo porque nuestros hijos fueron compañeros en la primaria y en la secundaria. No sé si va a ser tan de entretenimiento, me parece que el rol nuestro va a ser más de un acompañamiento a la gente en cuarentena, dando un buen servicio como pueden dar la radio y la tele. Si bien puede haber algún juego, me parece que va a ser más de lo que se usa ahora, el conductor hablando por skype con quien pueda, un médico, un influencer, un deportista... no sabemos mucho más".

Carolina Papaleo, en tanto, también nos dejó sus impresiones de cara al próximo debut. "Obviamente en tiempo de pandemia no podemos estar ajenos a lo que ocurre acá y en el mundo. El programa va a tener algunos juegos interactivos. Está armado ya el borrador de lo que va a ser. También va a haber una sección para resoluciones en barrios carenciados. Resoluciones del tipo que se plantea un problema el sábado y se resuelve el domingo. Después vamos a tener una sección de humor, para poder levantar un poco el ánimo; charlas con famosos sobre la cuarentena. Va a haber material de archivo del canal y se van a hacer homenajes".

Para Papaleo volver a elnueve es como volver a su casa. "Pensá que mi mamá mientras hacía Simplemente María (telenovela de 1967), que iba por el 9, estaba embarazada de mí. Romay es mi padrino. Me llamo de segundo nombre Alejandra porque él quería que mi vieja me pusiera María Alejandra por la novela y por él. Mi mamá le dijo: 'de ninguna manera, se va a llamar Carolina, Alejandra de segundo nombre'. Así que imaginate lo que significa este canal para mí. La primera conducción que hice en mi vida fue en el 9".