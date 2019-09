Juicio a Ponzio: el jugador de River confesó que recibió una suma millonaria en Zaragoza

El mediocampista de River Leonardo Ponzio confesó haber recibido 85 mil euros por parte del ex presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, en el marco del juicio contra 36 futbolistas por el arreglo de un partido frente al Levante.

Ponzio reveló que entre el 18 y el 19 de mayo de 2011 recibió dos transferencias por un total de 85 mil euros de parte del mandamás 'Maño' y que luego le devolvió el dinero a un hombre de confianza del dirigente.

"Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda", sostuvo el fútbolista, según informó el diario español Marca.

Y agregó: "Me dijo que era para hacer frente a entradas y autocares (colectivos) para el desplazamiento. Esa persona no era un directivo, no sé quién era pero lo veía con él, pertenecía al club. No le pedí un justificante, fue una equivocación mía".

El hecho por el que es investigado Ponzio data de mayo de 2011, poco tiempo antes de que Ponzio regresara al 'Millonario' para quedarse, en un encuentro entre Zaragoza y Levante. También son investigados el ex arquero Leonardo Franco y el futbolista de Banfield Nicolás Bertolo. La Fiscalía española pide pena de seis años de inhabilitación y dos de prisión excarcelable.