Juan Acosta fue detenido por la Policía y el actor macrista le dio una coima

El actor Juan Acosta estaba en comunicación telefónica con una radio platense y lo detuvo la policía en plena entrevista. Según relató, se salvó por que le dio "dos gambas" (200 pesos).

Hablaba con LA CIELO FM 103.5 cuando lo paró la policía. Estaba hablando sobre el comunicado que firmaron 100 intelectuales, académicos, referentes políticos y artistas en apoyo a “Juntos por el Cambio”, cuando lo paró el control policial.

El actor venía manejando por la Ruta 2, con las luces apagadas, sin VTV y hablando por teléfono. La comunicación quedó sonando mientras la policía le pedía los datos y los papeles correspondientes para transitar por la ruta. El diálogo se escuchó en vivo: - “¿La verificación técnica la tiene?”, le preguntó la oficial.

- “No, no la tengo porque me dieron como un día para ir a hacerla pero no fui”, le contestó el actor.

Cuando termina el control, reveló: “Me paró la policía. No puedo hablar por teléfono en la ruta, pero le dije que me estaban haciendo una nota”.

Según contó el actor, la oficial le dijo: “Mirá Juan no tenés la VTV y venías con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar”. “Le di dos gambas para el café, lo que pasa es que venía concentrado con ustedes que no me di cuenta. Voy a escribir un libro que se va a llamar `No me peguen soy macrista´”, concluyó Acosta