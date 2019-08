José Luis Espert: "El Gobierno está al borde de desconocer el resultado de las elecciones”

El candidato a presidente por Despertar, José Luis Espert, analizó el rol del FMI en los países que “cuando uno fue al Fondo Monetario, es porque se fue a la B” y detalló: “Argentina firmó 27 acuerdos con el FMI. De esos, 25 los firmó después de alguna crisis”.

“Es divertido y hasta piola echarle la culpa al FMI de nuestras crisis. Pero echarle la culpa al Fondo lo exculpa a uno de la responsabilidad de llevar el país a una crisis”, agregó en declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio.

El economista aseguró: “La reunión con Lacunza fue muy buena. Agradezco la invitación. La impresión que me llevé es que su objetivo es llevar lo menos escorado el barco hasta el 10 de diciembre”, aunque aclaró: “con Lacunza no vamos a tener reformas estructurales. Lo mejor para el país es que el desembolso del FMI ocurra. Pero no sé si va a pasar”.

En ese sentido, Espert remarcó que “la tranquilidad dependerá de lo que el Gobierno haga y de lo que Alberto Fernández declare” y que “de acá a diciembre, me parece poco probable pensar que el Gobierno pueda hacer reformas estructurales”.

Asimismo, el candidato dijo que “poner un impuesto a las ventas al exterior es una cosa absurda, no pasa en ninguna parte del mundo” y que “la crisis cambiaria luego del 11 de agosto va a provocar un golpe en la población fenomenal”.

Además, Espert remarcó que “lo del Gobierno es una cosa insólita, están al borde de desconocer el resultado de las elecciones”.