Jorge Rial y Dario Lopérfido se cruzaron tras el anuncio de la ley contra el negacionismo de la dictadura

Darío Lopérfido causó polémica en el 2016 cuando negó la cifra de desaparecidos durante la dictadura. "En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada", expresó el en ese momento ministro de Cultura porteño y director del Teatro Colón.

Desde hace unos días, el gobierno de Alberto Fernández analizó con organizaciones de derechos humanos impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura. La norma penará a quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.

Al darse a conocer la noticia, Jorge Rial aprovechó el momento para disparar contra Lopérfido. El periodista de espectáculos le compartió la información como advertencia: "Teléfono @LoperfidoDario"

Rápidamente, el ex funcionario macrista se desentendió y contestó: "El hombre de los chismes no es capaz de distinguir entre avalar la cifra oficial del Estado Argentino (Conadep),que fue lo que yo hice, y negar los desaparecidos (que empezaron en democracia bajo el peronismo en el 75 )".

"No caiga tan bajo Rial. No hace falta. Cariños", finalizó diciendo Lopérfido a través de su Twitter.

