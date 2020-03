Jorge Lanata insultó a Axel Kicillof al aire de Radio Mitre y lo panelistas se rieron

El operador Jorge Lanata insultó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el discurso que dio al abrir el año legislativo en la provincia de Buenos Aires. Al conductor de Radio Mitre le molestó que Kicillof dijera que en territorio bonaerense hay calles de tierra y faltan cloacas, mientras que en la Capital Federal hay plazas colgantes.

"¿Plazas colgando de las paredes? Un forro pero... Un increíble forro", lanzó Lanata ante la carcajada de los panelistas del programa que no reprocharon el insulto. El gobernador hacía referencia a que en decenas de puntos de la ciudad de Buenos Aires se crearon paredes verdes, una estructura cubierta de plantas de diversas especies que son cultivadas dando la apariencia de ser un jardín pero en vertical.

“El Gobernador comparó las plazas colgantes con las calles de tierra de la provincia de Buenos Aires. Uno podría decir que la mayorías de los intendentes son del peronismo y que la gran obra pública que han hecho es el lomo de burro y el cordón cuneta”, indicó Marcelo Longobardi.

En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Kicillof afirmó: “Tenemos más de 17 millones de habitantes de la provincia, entonces uno cruza la General Paz y vemos plazas colgantes, instalaciones y me pregunto cómo podemos terminar con la situación de inequidad que hace que la provincia no pueda resolver las necesidades mínimas indispensables. No queremos pelearnos con nadie, queremos resolver los problemas de la provincia”.