Jorge Lanata habló sobre su situación sentimental y reveló que está soltero

El periodista macrista Jorge Lanata está de vuelta en los medios tras cuatro años de macrismo donde entre su postura política y sus problemas de salud lo ocultaron de las luces de los medios. Ahora, abrió las puertas de su casa para recibir a un programa de TV y dio una entrevista sobre su vida y el espectáculo. Reveló que está soltero: “A mi edad nadie tiene novia".

La estrella del Grupo Clarín recibió a Marina Calabró y brindó una entrevista por primera vez en la intimidad de su hogar para el primer programa del nuevo programa llamado Confrontados. Además, habló de su salud.

“Estoy bien, disciplinado, tengo un mini Fleni instalado", dijo sobre la clínica donde estuvo internado. Además, mostró que armó un pequeño estudio de radio para seguir trabajando y realizar su programa por Radio Mitre.

“Estoy caminando mucho, bajé 35 kilos, quiero bajar 10 kilos más, tuve que arreglar toda la ropa”, agregó Lanata, quien también hizo referencia a la breve operación que tuvo en Nueva York: “Tenía una vértebra fracturada y se hundió, le metieron cemento donde se fracturó, quedó perfecto. No podía estar sentado, ahora hago las cuatro horas del programa así”, sostuvo.

Además, hizo referencia a sus cruces con Pablo Echarri: “No lo odio, no odio a nadie. Si odiara tendría vergüenza de mí porque no es un buen sentimiento. Yo no miro atrás ni a los costados, miro para adelante, no me importa lo que están haciendo, me importa lo que voy a hacer”.

Y para finalizar, Marina Calabró se metió con la intimidad del ex director de Página 12. Le preguntó si estaba en pareja, tras la separación de Sara 'Kiwi' Stewart. “A mi edad nadie tiene novia. Cuando suceda, prometo contarte”, afirmó.