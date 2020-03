Jorge Lanata habló del hijo de Marley, que lo destrozó en el rating

El conductor de Canal 13 Jorge Lanata volvió a hablar de Mirko, el hijo de Marley, que lo había derrotado en reiteradas oportunidades en la batalla por el rating en la televisión.

Lanata hizo la afirmación cuando en una entrevista en Canal 9 le preguntaron a quién elegiría entre Guido Kaczka y Marley: "Guido, toda la vida. A Marley no lo conozco, no me senté nunca a charlar".

El conductor de televisión sostuvo: "Lo que dije de su hijo fue con la mejor de las ondas, a favor del hijo, no en contra; los chicos no tienen que laburar en TV ni en un almacén, tienen que ser chicos y mantener su infancia, no me parecen bien. A los 10 años se va a acostumbrar a ser famoso y le quemaste la cabeza".

Lanata perdió en reiteradas oportunidades con su programa Periodismo para Todos en Canal 13 ante la dupla de Marley y su hijo Mirko que hacían Por el Mundo por Telefé, donde recorrían diferentes países con figuras del espectáculo.

El conductor del grupo Clarín hasta llegó a pintarse la cara de negro en busca de unos puntos de audiencia que puedan llevarlo al liderazgo, pero ni siquiera eso fue suficiente.