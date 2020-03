Jonatan Viale y Eduardo Feinmann criticaron el discurso del presidente Alberto Fernández

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann dispararon contra Alberto Fernández y su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el aire de A24. Ambos periodistas arremetieron contra algunos puntos claves que el mandatario expresó en el Congreso. Inflación, aborto, Asignación Universal por Hijo y Cristina, fueron los tópicos elegidos por la dupla.

"Mucho discurso pero no dijo como bajaría la inflación",reclamó Feinmann para arrancar el análisis. Luego de esta apreciación, procedió a avanzar con el proyecto de ley de interrupción del embarazo, que Alberto prometió enviar al Congreso. “Me parece que el Presidente quiere compensar una ley con otra ley, la del aborto con la de los mil días. Me genera mucho ruido, va a haber niños por nacer deseados, y niños por desear no deseados. Estas creando dos categorías de niños en la Argentina. A unos se los descarta, a otros se los tiene",puntualizó, mientras Viale asentía, aprobando la apreciación.

Si bien ambos coincidieron en que se trata de un tema para largos debates, Feinmann puso en discusión la entrega de Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y lo vinculó al proyecto que busca despenalizar el aborto. “En el momento que te entregan un plan social reconocen que tenés un hijo, aunque lo tengas en la panza”, puntualizó el periodista. Luego de esta declaración, pasó a otro de los temas claves del discurso: La reforma de la Justicia.

“A mi me da la sensación que a Cristina, la Vicepresidente, le importan un pito Boudou, De Vido, Jaime, López, nada. Solo le importan Florencia, ella y Máximo. Quiere que la declaren inocente y le devuelvan la guita”, comentó, lapidario Feinmann, a lo que Viale acompañó con sonrisas burlonas y una pregunta que le permitió lanzar sus propias apreciaciones del discurso de apertura de sesiones ordinarias. "¿Qué te pareció la frase 'Este es un gobierno de científicos no de CEOS'?", preguntó Viale. A continuación, agregó: “¿Dónde está el método científico? Tal vez está en pedirle a un embajador que se transforme en diputado o en pedirle a Duhalde consejos para vender por peso en Argentina”.

Más temprano, en su editorial, Viale se refirió a la reforma judicial que busca llevar a cabo el Gobierno con un polémico título: "La ofensiva contra los 12 apóstoles de Comodoro Py". El periodista quiso equiparar a los jueces federales, en su mayoría polémicos, con los mensajeros de Jesús. "El Gobierno quiere destruir el oligopolio de los jueces y Cristina Kirchner cree que ellos deciden sobre la libertad de los políticos en el país", lanzó. Tras decir que "la idea es espectacular". Asimismo, criticó que Alberto Fernández proponga temas como el aborto legal y la reforma judicial en tiempos de "quilombo económico". "Entiendo que a veces hace falta humo, pero cuidado con los incendios porque se pueden salir de control", lanzó.