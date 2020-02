Jair Bolsonaro tildó de "antipatria" a Petra Costa, la directora que va por un Oscar con el documentar sobre el golpe a Dilma Rousseff

El gobierno de Jair Bolsonaro calificó hoy de "antipatria" a la cineasta brasileña Petra Costa, candidata al premio Oscar por Mejor Documental por Al Filo de la Democracia, que documenta el proceso de juicio político que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016. La ex mandataria respaldó a la cineasta, cuya nominación al galardón más importante del cine ha generado una gran polémica sobre si el documental exhibido por la empresa estadounidense Netflix representa una pieza periodística o una mirada personal.

El gobierno reaccionó contra Costa porque ella declaró al canal de TV público estadounidense PBS que Bolsonaro "alienta la deforestación amazónica" al respaldar la tala para la agricultura y la minería en la selva sudamericana.

"Since Bolsonaro was elected, the rate of police homicides in Rio has gone up by 20%... It's a genocide of black Brazilians."

