Por qué TyC Sports no transmite la pelea de Yamil Peralta por título del mundo en Canadá

Por qué TyC Sports no transmite la pelea de Yamil Peralta por título del mundo

Yamil Peralta peleará este sábado 7 de diciembre en Canadá por el título mundial interino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el combate no saldrá en vivo por TyC Sports. Si bien la señal deportiva de televisión transmitió el primer cruce que el argentino tuvo contra Ryan Rozicki el pasado 7 de mayo del 2022, los planes cambiaron y finalmente no pasarán la revancha. La única alternativa -hasta el momento- es paga y vale más de 30.000 pesos argentinos.

Hace dos años atrás se vieron las caras en el Centre 200 de Sidney, Canadá, donde el dueño de casa se impuso en un fallo por demás polémico que dio lugar a un segundo duelo. Sin embargo, esta vez será diferente ya que habrá un cinturón más importante que el de aquella ocasión y posicionará al púgil que participó de dos Juegos Olímpicos -en caso de que lo gane- como uno de los mejores de su categoría. Sin embargo, no todos van a poder disfrutar de este espectáculo a través de la TV y se conocieron los motivos.

La realidad es que Yamil Peralta trabaja bajo el ala de Argentina Boxing Promotions, liderada por Mario Margossian. La misma ya no tiene vínculo con TyC como sucedió en su momento en 2022, pero sí con Fox Sports y dicha señal no anunció el imperdible combate de este sábado 7 de diciembre. Por este motivo, la transmisión estará a cargo de la organización del evento en cuestión por parte de la empresa Three Lions Promotions y la misma tendrá un cargo que quien quiera verla tendrá que pagar.

Yamil Peralta se medirá ante Ryan Rozicki por el título mundial interino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Cómo ver la pelea de Yamil Peralta vs. Ryan Rozicki

El duelo que protagonizará el boxeador argentino donde estará en juego el título mundial crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tendrá lugar en el Centre 200 de Sidney, Canadá, no tendrá transmisión de TyC Sports. La misma se podrá ver a través de la página web de Three Lions Promotions y el valor que los fanáticos tendrán que pagar es de 37.40 dólares.

La carrera de Yamil Peralta en el boxeo

Con respecto a la carrera del bonaerense, después de una amplia carrera amateur en la que participó de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 se convirtió en profesional y de a poco comenzó a sumar cinturones. El primero fue el latino crucero del CMB en 2019, el cual defendió antes de ser monarca sudamericano de la división y más tarde campeón argentino. El pasado viernes 22 de marzo ganó uno más y comenzó a pesar fuerte de cara a una posible chance mundialista. Actualmente, acumula 17 victorias (9 por KO) y una única e injusta derrota contra Ryan Rozicki, con quien tendrá su merecida revancha el próximo 7 de diciembre en Canadá.

En aquella ocasión, con su cara completamente desfigurada, Rozicki escuchó las tarjetas, pero no festejó ante lo que dijeron los árbitros. Es que Yamil Peralta le dio una paliza a lo largo de los diez rounds que se disputaron en Canadá. Sin embargo, aunque todos habían visto lo que ocurrió, dos de los jurados -todos canadienses- sostuvieron que el local había ganado 97-93 (Wayne Gray) y 95-94 (Robert MacAvoy). Un minuto después, el canadiense Ryan Rozicki aseguró: "Yamil Peralta ganó la pelea. Debió ser el legítimo ganador".