Jaime Durán Barba lanzó un impresionante elogio para Cristina Kirchner

El gurú del marketing de campaña macrista, Jaime Durán, calificó a Cristina Kirchner como "la mujer más brillante de la historia argentina" y sorprendió a todos.

El consultor y asesor de políticos fue una pieza fundamental de la comunicación que llevó a Maruicio Macri a la presidencia y siempre fue apuntado como la cabeza detrás de la estrategia de polarizar a Cambiemos con la figura de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Sin embargo, se encargó de desmetirlo en una entrevista con el sitio Letra P, donde sorprendió al ponderar a la ex presidenta.

"Cualquier estudio decía que Cristina era la dirigente de la oposición más popular y más poderosa. ¿Cómo podía ser tan tonto yo de decir que estimulemos el enfrentamiento con ella? Hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina", aseguró Durán Barba.

Y enfatizó: "A ver, hay que ser objetivos, simpaticemos o no con ella. Es la mujer más brillante de la historia argentina. Ha sido dos veces presidente, ha sido senadora, ha sido todo lo imaginable, ha permanecido en el poder 20 años, también diez años en Santa Cruz y no es como Isabelita, que llegó por ser la mujer de Perón. Esta tiene sus propios valores. De una mujer con ese currículum, uno no puede decir que es una tipa que no tiene importancia".