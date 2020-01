Irán reconoce que "involuntariamente" derribó el avión ucraniano

Irán reconoció hoy que sus fuerzas armadas derribaron "involuntariamente" un avión de línea ucraniana con 176 personas a bordo el pasado miércoles, y prometió juzgar a los responsables de este hecho provocado por "errores humanos y disparos equivocados".



"Para defendernos de posibles ataques del Ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán estaban en alerta total, lo que desafortunadamente llevó a esta terrible catástrofe", dijo el presidente iraní, Hasan Rohani.



Minutos más tarde, la Guardia Revolucionaria asumió la responsabilidad del derribo del avión y explicó que el operador del sistema de defensa confundió el aparato con "un misil de crucero".

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752