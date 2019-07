Interna en el PO: Altamira denunció que lo echaron y aseguró que no lo sacan "ni a tiros"

El Partido Obrero vive una furiosa interna por estos días y puede terminar. Las tensiones se dan en plena campaña electoral en unos comicios en los que se logró una histórica unidad de fuerzas de izquierda.

El sector de Altamira denunció una “expulsión encubierta” del partido, mientras que desde la conducción del PO liderada por el legislador porteño Gabriel Solano, el diputado Néstor Pitrola y la candidata a vicepresidente Romina del Plá (FIT-Unidad) sostuvieron que el histórico dirigente “rompió” con el espacio y actúa como una fuerza independiente. "No solo estoy adentro del Partido Obrero, sino que no me sacan ni a tiros", retrucó Altamira

El Comité Nacional del Partido Obrero considera que el grupo dirigido por Altamira ha resuelto romper con el Partido Obrero para formar su propia organización “El Comité Nacional del Partido Obrero considera que el grupo dirigido por Altamira ha resuelto romper con el Partido Obrero para formar su propia organización. Es lo que se desprende de las resoluciones votadas en una ‘asamblea de militantes’, no anunciada a los organismos partidarios.

En ese evento Altamira y su grupo han resuelto dar un paso sin retorno, resolviendo que actuarán de modo público con sus propias posiciones, dividiendo la unidad de acción”, indicaron en un texto difundido el sábado 29 de junio. Según la conducción del PO, el grupo de Altamira resolvió hacer campaña con consignas que no fueron aceptadas por el espacio, con actividades al margen del cronograma oficial y con el impulso de un “boicot” a los eventos organizados por el partido.

“Estamos ante una declaración de ruptura de la unidad de acción del partido alevosa, en una actividad pública central en esta etapa como es la campaña electoral”. “Hacemos un llamado a la militancia que ha firmado la declaración de Altamira y su grupo a que reflexione. No está planteado un debate político en el marco del centralismo democrático, sino un trabajo liquidacionista de este gran Partido que hemos construido entre todos” concluyeron.