Intendentes de Cambiemos acercan posición con Axel Kicillof para aprobar la Ley Impositiva 2020

El intendente de Cambiemos en Tres de Febrero, Diego Valenzuela, habló sobre la reunión que mantendrán los jefes comunales de su espacio con el Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof y confió en que se llegará a un acuerdo con Provincia.

“Las expectativas son positivas y vamos con la mejor predisposición para buscar una ley de consenso”, aclaró el dirigente del PRO bonaerense en diálogo con El Destape Radio y aclaró que “una ley de consenso significa que nadie le puede imponer la visión a otro”.

En ese sentido, justificó la postura que tomaron los legisladores de su espacio de no debatir y no cumplir con el acuerdo que habían establecido con la Gobernación y replicó: “Nosotros teníamos la responsabilidad de decir cuando no estuvimos de acuerdo con el 75% de aumento. La discusión se ha ido saldando y seguramente se van a moderar un poco los aumentos”.

“Esperemos que los bonaerenses puedan pagar los aumentos y el gobernador pueda tener la ley impositiva que necesita para la gobernabilidad”, instó Valenzuela.

Y se jactó de que “aprobar esta Ley Impositiva antes de conocer el Presupuesto, es una muestra de buena voluntad por parte de Cambiemos”.