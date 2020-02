Insólito: para Jaime Durán Barba, el gobierno de Macri fue bueno porque "hablaban varios idiomas" y estudiaron en universidades

Jaime Durán Barba volvió a dar que hablar con otra polémica columna de opinión. El consultor estrella del PRO y hacedor de la carrera política de Mauricio Macri salió en defensa de la fallida gestión de Cambiemos con un insólito argumento: la cantidad de títulos universitarios e idiomas que supuestamente conocen los ex miembros del gabinete nacional.

En su habitual columna del diario Perfil, Durán Barba expresó: "Las universidades que estudian la calidad de los gobiernos usan indicadores para hacer comparaciones que estén más allá de las simpatías o antipatías personales. Si tomamos a los cincuenta colaboradores más importantes de Macri y averiguamos si hablaban varios idiomas, habían estudiado en universidades importantes del mundo, tenían publicado algún libro o podían exhibir papeles que acreditaran su solvencia intelectual, y hacemos lo mismo con otros gobiernos latinoamericanos y con otros gobiernos argentinos, encontraremos una distancia abismal entre ellos. Esos son hechos(sic)".

Así, el consultor ecuatoriano defendió al gobierno que dejó dos dígitos de desocupación, un país al borde del default, una inflación (53,8%) que duplicó los registros del de Cristina Kirchner y la pobreza al borde del 40%.

Como si fuera poco, agregó: "Algunos argumentarán que eso no importa, que la preparación no sirve para nada, que lo que importa es el entusiasmo en la lucha contra el imperialismo. Puede ser un criterio respetable pero no lo comparte nadie, ni en la China comunista".

La politóloga María Esperanza Casullo salió al cruce de este tipo de análisis y reveló que, inclusive con estos parámetros, el gobierno actual de Alberto Fernández supera al de Mauricio Macri: