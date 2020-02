Duran Barba redobló la apuesta por Cristina Kirchner y volvió a elogiarla

Pese a las críticas que recibió de parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, el asesor político Jaime Durán Barba ratificó que considera a Cristina Kirchner como "la mujer más exitosa" de la Argentina.

Luego de definirla como "la mujer más brillante de la historia" del país, el gurú macrista no se amedrentó ante las críticas de los principales referentes de la oposición y volvió a elogiar a la vicepresidenta en una nueva columna en el diario Perfil.

"En toda la década, la imagen positiva de Cristina no bajó nunca del 37%, ni cuando De Narváez derrotó a Néstor, ni cuando fue enjuiciada. Basados en cifras de investigaciones escribimos desde 2009 que mantenía su fuerza", señaló el ecuatoriano para justificar su mención.

Y luego enfatizó: "Tal vez estudié mal la historia argentina y hubo otra mujer que fue más exitosa que ella, pero no he podido conseguir esa información. Dedico la mayor parte de mi tiempo a leer, escribir, preparar clases y seminarios, y sería raro que se me haya pasado un dato tan importante".

Asimismo, valoró la decisión de CFK de elegir a Alberto Fernández como candidato a la presidencia y tuvo elogios para con el primer mandatario. "Resultó mejor candidato de lo que se esperaba y resucitó a un peronismo que estaba disminuido", ponderó.