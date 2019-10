Insólita sanción en el Mundial de Rugby: multan a Inglaterra por invadir el campo de juego en pleno Haka de los All Blacks

El Mundial de Rugby 2019 es noticia por una sanción económica tan insólita como sorprendente. Luego del partido que Inglaterra le ganó a Nueva Zelanda 19 a 7, las autoridades del certamen sancionaron económicamente a los británicos por el simple hecho de invadir el campo de juego en pleno Haka de los All Blacks.

¿El monto? 2.000 libras esterlinas, que serían equivalentes a 2.200 euros. La medida llamó la atención y, según explicó el medio World Rugby, "Inglaterra fue en contra del rito cultural" que representa no sólo a los del continente oceánico: también es una marca registrada de este deporte.

"Queríamos hacerles ver que estábamos preparados, que estábamos juntos y dispuestos a todo", manifestó Manu Tuilagi, integrante del elenco que venció a la máxima potencia mundial y avanzó a la final que jugará ante Sudáfrica. "No queríamos ser espectadores y enfrentarlo colocados en fila", agregó el capitán Owen Farrell.

🏉 Inglaterra vence a Nueva Zelanda por 19-7 en la primera semifinal del Mundial de Rugby 2019 y pone fin al reinado de los All Blacks, campeones en las dos últimas ediciones #AFP pic.twitter.com/uyuBEmlyn8 — Agence France-Presse (@AFPespanol) 26 de octubre de 2019

Lo cierto es que Inglaterra no sólo ganó y pasó a la definición del certamen: también se llevó una multa insólita. De hecho, el técnico neozelandés aplaudió el gesto de su rival y reconoció que no fue esto lo que ocasionó la multa. El asunto se centró en que Inglaterra se colocó formando una fila en "V" que traspasó la mediacancha (algo que no hace ningún rival de los All Blacks en su rutina).