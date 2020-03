Importantes medios del mundo reportaron que Jair Bolsonaro tenía coronavirus pero él lo desmientió

Varios medios de comunicación de los más prestigiosos del Mundo dieron como confirmada la noticia de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había dado positivo en el test por coronavirus. Ahora, el mandatario utilizó las redes sociales con una peculiar imagen para salir a desmentirlo y criticó a los medios.

Tanto The Guardian, la agencia alemana DW, El Mundo de España entre otros; salieron este viernes con el último momento de que Bolsonaro tenía coronavirus, luego de que su vocero Fabio Wajngarten diera positivo en esa enfermedad. Tanto Bolsonaro como su funcionario estuvieron con el presidente de los EE.UU., Donald Trump, en su visita oficial al estado de Florida el pasado fin de semana. El propio Wajngarten había desmentido que él mismo había contraído la enfermedad, como informaron muchos de esos medios, algo que se confirmó tan solo 24 horas después.

Ahora el presidente brasilero, a través de su cuenta de Twitter, negó las versiones que hablaban de que es una de las miles de personas contagiadas por el COVID-19. También, cargó contra los medios de comunicación: “¡No creas en los medios! Ellos son los que te necesitan”, disparó.

Otro de los medios que difundió la noticia fue el norteamericano Fox News, de ideología conservadora y que apoya al presidente Trump y a su par brasileño. El corresponsal ante la Casa Blanca del medio televisivo, John Roberts, reveló que la fuente que usó el medio para afirmar que Bolsonaro tenía el Covid-19 era su propio hijo y diputado, Eduardo. El legislador luego salió a negar que haya hecho tales afirmaciones.

After telling @FoxNews that his father had a preliminary POSITIVE test for coronavirus, Eduardo Bolsonaro now tells @FoxNews the test was NEGATIVE. Bolsonaro says has been in touch with the White House.

I never told anyone (even the press) that President @jairbolsonaro's tested positive, ever. Also because this information never came to me.



The only information I have is that PR @jairbolsonaro, Min. @Gen_heleno and I tested NEGATIVE for COVID-19. https://t.co/sJLA8hfMBY