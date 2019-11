En el marco de la transición de gobierno, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció que el presidente, Mauricio Macri, dejará una herencia no deseable. El funcionario señaló a la inflación y la pobreza como dos claros problemas de gestión.

"Son dos herencias no deseables, con matices", afirmó el funcionario, que intentó comparar el período de llegada de Cambiemos al poder y su inminente salida.

En un tono de autocrítica, afirmó: "Hay cosas que indudablemente no funcionaron, la inflación es bastante más alta que a fin de 2015 y la pobreza también es alta". En ese sentido, añadió que "hay datos objetivamente peores".

En una entrevista a Radio Nacional, Lacunza sostuvo: "Nuestros resultados no fueron mejores en términos de crecimiento". Además, explicó que "para tener altos salarios en dólares tenemos que ser más competitivos si no, no le vendemos a nadie".

Respecto a la deuda externa -uno de los déficits más grandes de la gestión Macri- el ministro consideró que "es más o menos el 70 por ciento del producto, no es un nivel de deuda prohibitivo".

Del mismo modo, agregó: "La Argentina tiene un programa de vencimientos exigentes para los próximos cuatro años. La negociación tiene que hacer más énfasis en los plazos, que en los montos".