A contramano de lo informado por el Gobierno, un informe elaborado por los equipos técnicos de la diputada nacional Fernanda Vallejos reveló las preocupantes cifras sobre el endeudamiento externo generado por el presidente Mauricio Macri. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, había minimizado los impactos de los números sobre la economía real.

La consultora Proyecto Económico sostuvo que, en 2015, el gobierno de Cristina Kirchner había destinado el 7,9% de los recursos presupuestarios al pago de intereses de la deuda. En el segundo trimestre de 2019, ya con Macri en el poder, esta cifra alcanzó el 21,5% (niveles similares a los afrontados en el 2001, cuando los mismos alcanzaron el 22,4%).

"La deuda del gobierno nacional con privados y organismos internacionales más el SWAP con China (financiamiento que cumple el mismo rol que cualquier otra deuda en divisas), el endeudamiento pasó de U$S 112.446 millones a U$S 231.543, lo cual representó un aumento del 106%", destacó el informe. La deuda en divisas explicó la mayor parte del endeudamiento: la misma creció U$S 91.806 millones.

En la misma línea, el documento sostuvo: "La deuda con privados denominada en divisas creció un 66%, incluso considerando el stock inicial de deuda en litigio, no ingresada al canje". Del monto estimado, se abrió una polémica sobre el desperdicio de la deuda en fuga de capitales.

Respecto a esto último, Proyecto Económico señaló: "La formación de activos externos a lo largo de la gestión Cambiemos alcanzó U$S 81.000 millones, hasta agosto de este año. La totalidad de esas divisas fueron provistas por el estado nacional a través de endeudamiento".

Ayer, Lacunza en ningún momento se refirió formalmente a dónde estaba la diferencia entre la estimación de deuda sobre PBI al 100% -que promulgó Alberto Fernández- y el 68% que presentó el Gobierno. Solo explicó: “Nosotros creemos que la mejor manera es tomar el PBI en dólares promedio móvil de los últimos 4 trimestres”.

De este modo, para Hacienda, el PBI actual, promedio de los últimos cuatro trimestres, es de unos U$S 462.673 millones, y sobre esa base estimó que “la deuda exigible por parte del conjunto de acreedores privados es equivalente a 43% del producto".