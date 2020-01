Hernán Coronel, de Mala Fama, propuso armar un sindicato de grupos de cumbia

Hernán Coronel, el alma mater de Mala Fama, propuso "armar un sindicato de grupos de cumbia porque estaría bueno que los músicos no estemos desamparados". Aseguró no tener ninguna garantía a la hora de desempeñar la actividad y criticó que no haya muchas referentes mujeres en ese ámbito artístico.

"En la actividad hay mucho vacío, no hay ninguna garantía, solo la plata del show, cuando nos pagan", afirmó Coronel a Télam. Mala Fama logró consolidarse como una de las bandas pioneras más sólidas del mundo tropical, y sobre eso, el cantante apuntó: "La cumbia villera empezó a usar un lenguaje más crudo y real, no fue cursi. Fue muy parecido al inicio del rap en los Estados Unidos. Cuando todavía no había aparecido ese sonido, le hice escuchar a algunas personas lo que había grabado y se asombraban".

En un momento clave de la entrevista, el artista se refirió al rol de la mujer en el género y adelantó nuevos proyectos que lo tienen como productor: "No hay muchas representantes cumbieras como debería, a mí me encanta todo lo que viene de lo femenino".

Coronel reflexionó que "el hombre es el responsable de un 98 % de todas las desgracias del ser humano, no tiene ni la bondad, ni la paciencia o el amor que tiene la mujer" y sostuvo que "ahora que hay un cambio de mentalidad aparecen más cantantes mujeres en la cumbia, como está pasando en el trap y en el rock". Por eso, pidió "agitar el avispero" y remarcó que él está "produciendo una chica, La Ivanera, que pronto presentará las canciones hermosas que estamos haciendo juntos".

También habló de la industria actual y el retroceso musical de la cumbia, refiriéndose a las nuevas generaciones como "vagas, ya que no quieren dedicarle tiempo a la música". "Me invitan muchos músicos a grabar y la mayoría quiere copiar una canción vieja pero yo no coincido con eso para nada. Yo no me prostituyo musicalmente. Lo que hace a un buen artista es el aspecto humano, como Spinetta, y eso no lo puede hacer ninguna máquina", concluyó el cantante.

Coronel acaba de lanzar Lola, su más reciente sencillo con la colaboración de Brenda Asnicar.