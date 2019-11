Uno de los dos titulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, aseguró que no se pedirá un bono de fin de año generalizado pero aclaró que la rama que pueda exigirlo, lo hará. Lo dijo tras aclarar que la Argentina no está en un momento de "puja distributiva" sino de "sobrevida".

En declaraciones a El Destape Radio, el sindicalista manifestó: "La CGT no tiene conferida la negociación sectorial paritaria. Estamos transitando muchos el cobro de los $5000 que se acordaron en los últimos días. Donde la actividad de para pedir un bono, el sindicato lo pedirá. Estamos en una situación que no es normal. No estamos en un momento de puja distributiva. Estamos en un momento de sobrevida”.

De este modo, en diálogo con Futurock, aclaró que "no se va a pedir un bono generalizado, habrá que ver cómo está cada actividad", pero remarcó: "Nuestra tensión es con los empresarios por la puja distributiva, no con un gobierno. Alberto y Cristina van a cambiar el rumbo del país".

En ese sentido, en Habrá Consecuencias sostuvo que "el objetivo final es llevar platos de comida a todos los hogares” y destacó que “hay que generar los pilares de contención social” y resaltó la convocatoria que Alberto Fernández, futuro presidente, les hizo a los sindicatos: “No es habitual que, antes de asumir, un presidente nos convoque a una política de Estado. Normalmente convocan un día antes de irse”.

Por eso, Daer destacó que los gremio se "sienten parte" de la próxima gestión y advirtió que “hacen falta recursos, instrumentación y solidaridad. Las escuelas, los movimientos y los sindicatos tenemos la capacidad de articulación para llevar los planes al resto del tejido social”.