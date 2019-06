Gustavo Garzón comparó los tarifazos de Macri con una "corrupción casi legal"

El actor Gustavo Garzón defendió a la expresidenta Cristina Kirchner y remarcó que tener juicios en contra no la hace culpable. Por el otro lado, criticó duramente al Gobierno de Mauricio Macri y arremetió contra los tarifazos, los cuales apuntó como un posible caso de corrupción.

"Una persona es culpable cuando está condenada por la justicia y condenados por la justicia se cuentan con los dedos de las manos. Los demás están presos sin condena. Que Cristina tenga 25 juicios en contra no quiere decir que sea culpable o responsable de esas acusaciones. Yo le creo todo a Cristina", dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El actor aseguró que la fórmula Fernández-Fernández lo tomó por sorpresa y confesó que él también estuvo "enojado" con Alberto pero señaló que es "extraordinario que la gente pueda cambiar, aceptar las críticas y darle lugar a quién tanto la criticó para que esté delante de ella".

Respecto de las acusaciones por corrupción, Garzón señaló que "hay un tipo que es casi legal" en referencia a los tarifazos: "Que a mí me llegue una factura de 4000 pesos de agua es muy violento. Es desviar el dinero, sacármelo a mí para dárselo a sus amigos. Para que se lo lleven las empresas privadas. No sé si llamar a eso o no corrupción. No entiendo porque se juzga sólo al kirchnerismo en la corrupción. Me parece tendencioso, arbitrario y persecutorio".