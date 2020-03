Guerra total entre Luciana Salazar y Amalia Granata: aborto y acusaciones cruzadas por el kirchnerismo y el macrismo

La modelo Luciana Salazar cruzó a la diputada provincia de Santa Fe y militante antiderecho, Amalia Granata, luego de que ella la atacara por defender los derechos de las personas gestantes de decidir sobre su cuerpo y por celebrar la decisión política del presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito.

A través de su cuenta de Twitter, la modelo destacó: “Alberto Fernández demostró que se puede y se debe gobernar con perspectiva de género. El aborto es una realidad y no está en discusión. Basta de hipocresías. El único debate es ¿legal, seguro y gratuito o clandestino? Basta de mujeres muertas en la clandestinidad. #AbortoLegal2020”.

Hoy @alferdez demostro que se puede y se debe gobernar con perspectiva de genero. El aborto es una realidad y no esta en discusion, basta de hipocresias. El unico debate es ¿legal, seguro y gratuito o clandestino? Basta de mujeres muertas en la clandestinidad. 💚 #AbortoLegal2020 — luciana salazar (@lulipop07) March 1, 2020

La legisladora santafesina había hablado en el programa de Los Ángeles de la Mañana. “Lo que es extraño es su nuevo rol de politóloga, porque en realidad ella no es periodista, ni estudió Ciencias Políticas. Así que entiendo que cuando sube los tuits lo hace como operadora”, disparó. Además, cuestionó que la Salazar “está muy oficialista” y arremetió que “seguramente la vamos a ver aplaudiendo. Está muy K. Claramente, los tuits de ella son de alguien que le informa y ella tuitea”.

“Cuando la veo hablando, no habla igual que lo que escribe. No coincide. Si yo la viera en la tele hablando de esa manera, coincidiría”, cuestionó la ex panelista.

Ante el ataque gratuito de la diputada, la modelo no se calló nada y le recordó: “Decís que a mí me van a ver aplaudiendo en los actos. Te recuerdo que fuiste vos la que se sentó al lado de un presidente que dejó un país fundido, endeudado y con 36% de pobres. Militaste el desastre y todavía no habías asumido como diputada”.

La diputada provincial que banaliza los femicidios y la pedofilia @ameliegranata, cuya unica razon para ser diputada es hacer lobby contra los derechos de las mujeres, me estaba criticando en tv. Algo estare haciendo bien. 💚 — luciana salazar (@lulipop07) March 3, 2020

Por lo menos aprendete los nombres de los que trabajan para vos @AmelieGranata ya que sos diputada y tu trabajo no es gratuito, te lo pagamos todos los Argentinos.💚 — luciana salazar (@lulipop07) March 3, 2020

Decis que a mi me van a ver aplaudiendo en los actos. Te recuerdo que fuiste vos @ameliegranata la que se sento al lado de un presidente que dejo un pais fundido, endeudado y con 36% de pobres. Militaste el desastre y todavia no habias asumido como diputada. 😉 — luciana salazar (@lulipop07) March 3, 2020

“Por lo menos aprendete los nombres de los que trabajan para vos ya que sos diputada y tu trabajo no es gratuito. Te lo pagamos todos los argentinos”, continuó Salazar y sentenció: “La diputada provincial que banaliza los femicidios y la pedofilia, cuya única razón para ser diputada es hacer lobby contra los derechos de las mujeres, me estaba criticando en televisión. Algo estaré haciendo bien”.