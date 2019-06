Granata no pudo aguantar un debate con Pampita y le hizo un desubicado comentario

Amalia Granata empezó su carrera política con una bochornosa actuación frente a a la conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohaín al atacarla directamente por cansarse de debatir respecto al aborto.

Fue durante una entrevista para NetTV, desde un móvil en su casa, donde se mostró frente a las cámaras con un mate con el pañuelo contra el aborto. Durante toda la entrevista trató de ignorantes a los panelistas del programa que buscaban hablar del tema desde el respeto a la postura hasta que, al verse enredada en sus dichos exclamó "me aburrí, sorry".

"Reciente oía que dijiste eso y en diciembre ya tenés tu cargo y viste que son horas y horas de debate, donde nuestro representantes van ahí a ser escuchados y tratados con respeto. Esto que te pasó acá, a partir de diciembre te va a pasar con mucha más intensidad. Te va a hacer falta y está buenísimo que te puedas expresar, pero acá te escuchamos con mucho respeto y está bueno que sea mutuo", le dijo Pampita.

Inmediatamente, la ahora legisladora anti aborto contestó: "Lo que me aburre no es debatir es que me quieran hacer a mí cambiar de opinión. Es lo que pienso, ya los saben. Me retrucan y me quiere hacer cambiar de opinión. Vos no te preocupes, preocupate por enfrentar las situaciones que tenes en el jurado, que yo me voy a preocupar por las situaciones que voy a tener en las legislaturas. Ese es mi trabajo y lo voy a hacer muy bien".

Pese al desubicado comentario de Granata, Pampita mantuvo la templanza y el móvil siguió como si no hubiera ocurrido nada.

MIRÁ EL DESUBICADO COMENTARIO DE GRANATA