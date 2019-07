Graña cruzó a Piparo y Lujan Rey: "Ustedes son demagógicas"

El periodista Rolando Graña cruzó a Carolina Piparo y a María Luján Rey por sus relatos de mejora con el gobierno de Cambiemos y las calificó como "demagógicas".

Todo comenzó con el relato de Piparo, quien es funcionaria de La Plata, de las obras en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Esto causó que Graña apuntara con la dramática realidad para contradecirla: "El año pasado tuvieron que operar con celulares en el hospital San Martín, porque no funcionaba el equipo electrógeno. De que me estas hablando. No me cuentes un país que nosotros vemos también. En La Plata, tu ciudad".

"El hospital San Martín está en obras, no podemos cerrar para arreglarlo todo. Hay que arreglarlo en etapas. Eso es lo que dejaron, 25 años sin poner un clavo", respondió el periodista, y la cruzó: "Es la discusión de la pesada herencia. ¿Tanto tardan en arreglarlo?".

María Lujan Rey, segunda en la lista de Cambiemos por la Provincia, se enojó con el periodista y disparó: "No seas demagógico".

"Yo no soy demagógico, no soy candidato. Ustedes serán demagógicas que cuentan una realidad diferente", contestó.