Graciela Dufau destrozó a Mirtha Legrand y denunció que no la invita "hace 20 años"

La actriz Graciela Dufau denunció que la conductora Mirtha Legrand no la invita "hace 20 años", aunque también resaltó que "tampoco iría".

La actriz que protagonizó la versión original de la obra teatral Brujas destrozó los almuerzos de la diva y enfatizó que no tiene ninguna intención de participar de sus programas.

"Con el tipo de programa que hace o las cosas que dice...invitar a una persona como por ejemplo Andrea del Boca y preguntarle si está embarazada sabiendo que la madre no lo sabía, creo que está mal", apuntó Dufau en declaraciones a El Espectador, por CNN radio.

LEA MÁS Mirtha Legrand, sobre la fórmula Macri-Pichetto: "Me parece muy raro"

Y agregó: "Entiendo que hay noticias para dar, pero también hay límites. No veo el programa. Le dedico el fin de semana a mis nietas y a hacer otras cosas".

La actriz contó que una vez se la encontró "por casualidad en la dermatóloga" y tuvieron una breve charla. "Me dijo que alguien había intentado separarnos. No le pregunté quién ni por qué, porque no me interesa", recordó.

"Si nos cruzamos nos saludamos. Pero no hay nada más. Si me invitan no iría. Participé de un cameo en y no tuve inconvenientes en hacerlo. Me sirvió desde lo laboral para promocionar mi obra de teatro y nada más. Hace poco estuve a punto de llamar a Goldie (hermana de Mirtha) por la cirugía que tuvo Mirtha, porque yo tuve una enfermedad poco frecuente que padezco hace 40 años. Son obstrucciones intestinales y tengo cinco cirugías por eso", contó.

Y concluyó: "Quería transmitirle que si tenía que ver lo de Mirtha con mi enfermedad, podía ayudarla a presentarle a los mejores médicos. Pero me pareció que podía no caerle bien y además supongo que ella tiene acceso a los mejores profesionales".